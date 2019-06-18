Школьники в Севастополе изучают свечение моря, скрывающее субмарины

18 июня 2019     30
Школьники в Севастополе изучают свечение моря, скрывающее субмарины

Севастопольский госуниверситет предложил школьникам этим летом выйти в море и самим вести научные исследования. Такой формат опробован в прошлом году и получил название “Крымская кругосветка”. Как в ней всего за десять дней можно изучить воды нескольких морей?

Программа “Крымская кругосветка” – шанс применить знания химии и биологии, которые школьники изучают углублённо.

«Измерим загрязнение воды. Узнаем её состав точный, сколько кислорода в ней на данный момент, насколько она хороша для биологических организмов», – говорит Роман Ющенко, ученик школы №1535 (г.Москва).

За 10 дней курса сложные научные приборы школьникам не освоить. Но даже те, что они успевают изучить, позволяют собирать важные данные, например, оценить уровень свечения морских организмов.

«Норвегия и Соединенные Штаты, и Япония изучают именно этот параметр. Флот США имеет даже определенные такие таблички, где указана различная светимость, на различных горизонтах, которая позволяет как-то прятать подводные лодки или, наоборот, их обнаруживать”», – говорит Михаил Силаков, научный сотрудник Севастопольского государственного университета.

Экспедиция для школьников пока ограничена выходом в бухту Голландия. Учёные надеются, что лицеисты захотят пойти дальше и поступят в Севастопольский госуниверситет. Морские исследования в нем станут ещё интереснее. В следующем году вуз первым в России получит новейшее научное судно “Пионер-М”.

Олег Смирнов, Наталья Бабкевич, Инна Лисинец

Источник: Вести.Севастополь

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