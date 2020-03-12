Школьники представили свои проекты по улучшению экологии Севастополя

Вопросы морской экологии интересны севастопольским школьникам. Такой вывод сделали эксперты ежегодной конференции «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность в Севастополе» среди учащихся города. Заключительный этап прошёл в Институте биологии южных морей.

Там победители представили четыре лучших проекта. Конференция проходит уже четвёртый год. В этот раз жюри конкурса рассмотрело 27 работ. Обсудить проблемы города школьники смогли на предшествующих этапах вместе с наставниками.

Некоторые проекты разрабатываются уже несколько лет. Александр Руденко для исследования загазованности туристических мест и городских улиц подключил 60 семей и несколько школьных классов. На основании результатов участник конференции предложил несколько методов, как улучшить состояние окружающей среды.

Экологических организации города, представители которых тоже были на конференции, говорят, что будут использовать в своей работе результаты исследований школьников.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь