Школьники Севастополя выйдут на флешмоб в одежде со светоотражателями

23 января 2020     12
Школьники Севастополя выйдут на флешмоб в одежде со светоотражателями

Как стать заметным на дороге? 27 января в 18.00 в городе пройдет флешмоб «Засветись, Севастополь». Его проведут сотрудники Госавтоинспекции Севастополя вместе с учениками гимназии №7 имени Виктора Великого.

Об этом в интервью Вести ФМ рассказала начальник отдела организационно аналитической работы и пропаганды безопасности дородного движения управления ГИБДД УМВД России по Севастополю Любовь Волкова. 100 школьников покажут, как выглядеть ярко и заметно в свете автомобильных фар. Ребята пришьют на одежду световозвращающую ленту, украсят себя значками-фликерами.

“Родители должны в первую очередь выбирать одежду, где будут световозвращающие элементы, будь то зимняя одежда или летняя.  Если не нашли такую одежду, то сейчас все эти аксессуары: брелки, значки, полоски, наклейки –продаются. Можно ребенку прикрепить на куртку, рюкзак, на обувь. Очень модны сейчас, среди молодежи шнурки световозвращающие. Надели кроссовки, вставили шнурки – и уже ребенок заметен”, – пояснила Волкова.

Она напомнила, что при движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на расстоянии 25–50 м. Если пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150–200 м.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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Школьники Севастополя выйдут на флешмоб в одежде со светоотражателями
Школьники Севастополя выйдут на флешмоб в одежде со светоотражателями

Как стать заметным на дороге? 27 января в 18.00 в городе пройдет флешмоб «Засветись, Севастополь». Его проведут сотрудники Госавтоинспекции Севастополя …



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