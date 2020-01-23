Школьники Севастополя выйдут на флешмоб в одежде со светоотражателями

Как стать заметным на дороге? 27 января в 18.00 в городе пройдет флешмоб «Засветись, Севастополь». Его проведут сотрудники Госавтоинспекции Севастополя вместе с учениками гимназии №7 имени Виктора Великого.

Об этом в интервью Вести ФМ рассказала начальник отдела организационно аналитической работы и пропаганды безопасности дородного движения управления ГИБДД УМВД России по Севастополю Любовь Волкова. 100 школьников покажут, как выглядеть ярко и заметно в свете автомобильных фар. Ребята пришьют на одежду световозвращающую ленту, украсят себя значками-фликерами.

“Родители должны в первую очередь выбирать одежду, где будут световозвращающие элементы, будь то зимняя одежда или летняя. Если не нашли такую одежду, то сейчас все эти аксессуары: брелки, значки, полоски, наклейки –продаются. Можно ребенку прикрепить на куртку, рюкзак, на обувь. Очень модны сейчас, среди молодежи шнурки световозвращающие. Надели кроссовки, вставили шнурки – и уже ребенок заметен”, – пояснила Волкова.

Она напомнила, что при движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на расстоянии 25–50 м. Если пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150–200 м.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь