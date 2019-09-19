Школьники Севастополя преодолевают свой «Рубеж» на военно-патриотических соревнованиях

Оказывают первую помощь не хуже бригады скорой и знают, как безопасно пройти по минному полю. Всё это делают школьники. Свои умения участники 20-ти команд показывают на соревнованиях по игре “Рубеж”.

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Они не ищут праздных развлечений. В детском лагере “Горный” на границе Севастополя и Республики Крым школьники выходят на свой “Рубеж”.

“Я должен найти мину. Но на самом деле тут закопана ложка. И когда мы напоремся данную ложку, то издастся характерный звук, а вот, кстати, и он”, – говорит Эдуард Рудов, ученик 10 класса школы №25.

Здесь только лучшие – победители районных состязаний. В игре “Рубеж” они делают всё, чем полны популярные компьютерные игры. Но обстановка более реалистичная.

Впервые на “Рубеж” севастопольские подростки вышли полвека назад. И тогда игра сразу задумывалась как военно-патриотическая. Формат не устаревает. И в цифровой век “Рубеж” остаётся для школьников передовым.

Хотя раны, как и в компьютерной игре, условные, первую помощь пострадавшему команда оказывает по-настоящему. Кто-то, проходя испытания, готовится не пасовать перед трудностями взрослой жизни. Другие уже решили посвятить её службе в Вооружённых силах.

Строевая песня – один из традиционных армейских конкурсов. И один из немногих групповых. Большинство зачётов – индивидуальные.

“Конкурсы – это стрельба из пневматической винтовки, сборка-разборка автомата Калашникова на время, снаряжение магазина, подтягивание для мальчиков, пресс для девочек, челночный бег и скоростной бег 100 метров”, – рассказывает Иван Демидов, педагог Центра военно-патриотического воспитания учащейся молодежи г.Севастополя.

Нужно распределить силы, чтобы остались на финальный рубеж. В пятницу – испытание на прочность. Военизированная эстафета. Проползти с автоматом, не отстать в забеге с муляжами гранат за спиной. Команда-победитель представит Севастополь на всероссийском конкурсе “Победа”. Достижение, к которому здесь стремятся изо всех сил. В юности важно взять свой первый серьезный “Рубеж”, пусть даже пока игровой.

Олег Смирнов, Александр Соловьёв, Екатерина Малунова

Источник: Вести.Севастополь