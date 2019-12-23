Школьники Севастополя принимают участие в проекте "Мой первый бизнес"

23 декабря 2019     36
Школьники Севастополя принимают участие в проекте "Мой первый бизнес"

 Конкурс проходит уже третий год и носит статус международного – страны СНГ также принимают участие. В ноябре школьники работали онлайн на площадках в сети Интернет, а теперь проекты участников разбирают в аудиториях университета. В Севастополе темой предпринимательства заинтересовалось около тысячи школьников в возрасте от 11 до 18 лет. И только тридцать из них дошли до этапа  обсуждений. Ученикам 10-11 классов конкурс дает реальные перспективы.

“Часть из них сможет поехать на бизнес-интенсив, который будет проходить в феврале. Также у всех ребят есть возможность принять участие в четырехмесячном курсе “Start Up”, который будет проходить также в Севастополе. Они смогут также развивать свои проекты и победители конкурса смогут поехать на всероссийский финал, где столкнуться с другими такими же школьниками, такими же мощными, энергичными ребятами, которые тоже победили в своих регионах и приехали отстаивать честь своего родного края”, – рассказывает модератор международного конкурса “Мой первый бизнес” Артём Казарян. 

 От каждого региона судьи выберут по три лучших бизнес-проекта. Победители получат дополнительные балы для поступления в вузы и возможность выиграть грант на развитие бизнеса. Организаторы отмечают, что особое внимание школьников привлекли медиа-направление и сфера образования.

Екатерина Копыткова

фото mbrostov.ru

Источник: Вести.Севастополь

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