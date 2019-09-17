Школьники Севастополя продолжат изучать украинский язык

Украинский в качестве родного языка выбрали около 180 школьников Севастополя, об этом ТАСС сообщил и.о. директора департамента образования Игорь Белозеров. И с этого учебного года он снова введён в программу.

Дисциплина не является обязательной – ее изучают по выбору. 41 тысяча школьников в качестве национального языка выбрали русский, по 180 человек – украинский и крымскотатарский. С учителями проблем не возникло, а вот преподавать армянский и азербайджанский языки пока некому. Заявки от родителей поступили, но в Севастополе пока не могут найти педагогов.

Были единичные просьбы ввести изучение греческого языка, но в итоге заявители сами отказались от введения этого предмета, сообщил Белозеров.

Источник: Вести.Севастополь