Школьники Севастополя сдали три тысячи батареек

В Севастополе во время эко-акции учащиеся политехнического лицея сдали на переработку три тысячи батареек. Школьная организация «Экодвиж» за два дня собрала несколько пятилитровых бутылок с опасными отходами.

Об этом корреспонденту «Вести-Севастополь» рассказала ученица лицея Анастасия Вохмянина.

В качестве вознаграждения дети получили призы: эко-кубы и тематические сувениры. Такую акцию по сбору мусора раз в три месяца проводит Севприроднадзор совместно с Симферопольским филиалом частной компании из Краснодара. Помимо батареек люди принесли старые пластиковые игрушки, ртутные градусники, лампочки и даже телевизор.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь