Школьники Севастополя участвуют во Всероссийском фестивале ГТО

Семеро школьников Севастополя сдают нормы ГТО в «Артеке». На IV Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале ГТО соревнуются 654 школьника из 83 регионов России.

В течение недели ребята будут сдавать различные спортивные нормативы: бег на короткие и длинные дистанции, метание мяча, плавание, стрельба из пневмовинтовки, сгибание и разгибание рук и многое другое. Кроме того, ребята выполняли и другие задания – собирали пазлы ГТО и разбирали автомат Калашникова. Соревнования завершатся 3 ноября.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта mkala.org

Источник: Вести.Севастополь