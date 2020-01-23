Школьников из Севастополя и Москвы свяжет «Диалог городов–героев»

24 января ученики севастопольской гимназии №2 и школы №1248 города Москвы вместе проведут тематический урок, посвященный освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

Музей Победы организует для школьников телемост в рамках Года Памяти и Славы.

Занятие пройдет на французском, поскольку участники телеконференции изучают иностранный язык по углубленной программе.

Руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко отметила, что подобный формат уроков проводится в последнее время все чаще. Это позволяет школам создать уникальную площадку для общения и обмена опытом в области патриотического воспитания подрастающего поколения.

В ближайшее время планируется организация еще двух телеконференций с городами-героями, сообщает Министерство Культуры РФ.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото mkrf.ru

Источник: Вести.Севастополь