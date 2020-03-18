Школьников Севастополя ждут длинные весенние каникулы

18 марта 2020     16
Школьников Севастополя ждут длинные весенние каникулы

Во всех школах России каникулы начнутся 23 марта и продлятся до 12 апреля.

«С понедельника до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения», – приводит «Интерфакс» слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Он уточнил, что провайдеры могут предоставить бесплатный трафик для доступа к образовательным ресурсам. Кроме того, крупные издательства учебной литературы открыли онлайн-доступ к своим учебникам.

Предполагается, что будут работать некоторые классы начальной школы, куда родители смогут привести детей при невозможности оставить дома.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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