Школьников Севастополя приглашают на «Зеленую линейку»

Сегодня, 18 июня, в 11:00 в детском технопарке “Кванториум ” пройдет “Зеленая линейка “. Там ждут школьников от 9 до 14 лет.

Подростков в игровой форме будут знакомить с профессиями, ценность которых с годами становится все больше, – эколога, геолога, специалиста по охране труда. Для участников проведут мастер-классы и тематический квест. Вход свободный.

“Зелёная линейка ” – это первый этап Всероссийского социального проекта по ранней профориентации “Зеленая кисточка”. Он проходит в Севастополе уже третий год.

Источник: Вести.Севастополь