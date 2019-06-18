Школьников Севастополя собрали на турслет

1400 севастопольских школьников средних и старших классов собрались на Тороповой даче. Второй год подряд подростки проводят три дня в походных условиях. За это время они должны научиться ставить палатки и ориентироваться в лесу и в горах.

Также их ждут испытания на выносливость. Учитывая специфику активного отдыха, учителям предложили отбирать детей для участия в турслёте согласно их увлечениям. В первую очередь сюда пригласили тех, кто профессионально занимается спортом: учеников школы тенниса, секций по вольной борьбе и художественной гимнастике.

На Тороповой даче школьники пробудут до 19 июня. Учитывая, насколько такой формат отдыха понравился севастопольским подросткам, власти города пообещали сделать туристический слёт ежегодным.

Источник: Вести.Севастополь