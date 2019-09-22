Шойгу оценил вероятность войны между Россией и Украиной из-за Крыма

22 сентября 2019     16
Шойгу оценил вероятность войны между Россией и Украиной из-за Крыма

Сегодня газета «Московский комсомолец» опубликовала большое интервью министра обороны России, генерала армии Сергея Шойгу политическому обозревателю Владимиру Ростовскому.

«Это первое развернутое интервью, которое я даю за семь лет!» — заявил Шойгу до начала беседы. Один из вопросов Ростовского касался сложных отношений России с Украиной, которые вошли в напряженную фазу в 2014 году – после воссоединения с Россией Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе и в Луганске.

В Киеве периодически можно слушать угрозы «триумфально въехать в Москву на танковой броне». Есть ли опасность прямого военного столкновения между армиями России и Украины? – спросил журналист.

— Даже думать об этом не хочу. Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету, – ответил Шойгу. – Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше. Но вернусь к вашему вопросу. Украинцы — братский народ. Мои родственники по линии мамы — с Украины. Там похоронен мой дед. В Великую Отечественную мама пережила там оккупацию. С Украины мамины братья ушли на фронт. И, кстати, крещен я был в 5-летнем возрасте в одном из храмов города Стаханов Луганской области. И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото Московского комсомольца

Источник: Вести.Севастополь

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