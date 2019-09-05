Шторм в Крыму разметал декорации к фильму «Гардемарины IV»

5 сентября 2019     22
Шторм в Крыму разметал декорации к фильму «Гардемарины IV»

Сегодня ночью в Крыму был сильный ветер, и он разметал по берегу установленные накануне декорации к продолжению саги о гардемаринах.

«Пришлось вылавливать и заново строить, – написала на своей странице в Инстаграме режиссер картины Светлана Дружинина. – И даже шторм нам не помеха! Съемки продолжаются, невзирая на погоду».

Очередные эпизоды группа снимает уже на берегу моря. Один из наиболее сложных и важных моментов – выход в море галеры «Десна». Разрешение на съемку этого эпизода Дружинина еще зимой получила в министерстве обороны России.

Фильм повествует о событиях 1787 года – это начало очередной Русско-Турецкой войны. Съемки картины проходили в Петербурге, Петродворце, Царском Селе, на «Мосфильме». В Севастополе группа уже снимала в мае этого года, а в конце августа снова прилетела на полуостров. В фильме зрители смогут увидеть виноградники Балаклавы и Воронцовский дворец в Алупке.

Также сегодня на странице фильма в Инстаграме появилась информация о том, кто же все-таки принимает участие в съемках. Это Ольга Машная, Кристина Орбакайте, Михаил Боярский, Михаил Мамаев, Александр Панкратов-Черный, Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Александр Лазарев мл., Роман Мадянов, Эвклид Кюрдзидис, Дин Махаматдинов, Анна Семенович, Анастасия Макеева, Андрей Лаптев, Ника Здорик, Даниил Зайцев.

«Дима Билан, Никита Пресняков, Агния Дитковските, Татьяна Навка не принимают участие в фильме! Они только проходили пробы», – сообщила пресс-секретарь фильма.

Фото из Инстаграма Светланы Дружининой

Источник: Вести.Севастополь

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