Штрафы за продажу нелегальной пиротехники составят до 200 тысяч рублей

Сотрудники МЧС перед новогодними праздниками проверяют магазины пиротехники. Инспекторы следят, чтобы её продавали, не нарушая технику пожарной безопасности.

Визит в один из сертифицированных центров на 5 километре Балаклавского шоссе во время рейда нарушений не выявил. Продавцы предоставили на товар сертификаты соответствия и инструкции завода-изготовителя на русском языке. Инспектор убедился, что в магазине есть огнетушитель и попросил сообщать покупателям о том, на каком расстоянии можно безопасно использовать пиротехнику.

«Они все указаны у нас на корпусах либо в паспортах завода-изготовителя к каждому пиротехническому изделию. В среднем расстояния, которые должны применяться у нас, не менее 50 метров от зданий, сооружений, строений, деревьев, в том числе, линий электропередачи», – рассказал журналистам государственный инспектор г. Севастополя по пожарному надзору, старший инженер отдела главного управления МЧС России по г. Севастополю Сергей Шведовченко.

На этой неделе МЧС вместе с полицией проведёт рейды, чтобы выявить места, где пиротехнику продают нелегально или без сертификатов. Сообщить о таких фактах можно по телефону 65-55-10. Нарушителям грозят штрафы от 3 до 200 тысяч рублей.

Источник: Вести.Севастополь