Штрафы за продажу нелегальной пиротехники составят до 200 тысяч рублей

24 декабря 2019     23
Штрафы за продажу нелегальной пиротехники составят до 200 тысяч рублей

Сотрудники МЧС перед новогодними праздниками проверяют магазины пиротехники. Инспекторы следят, чтобы её продавали, не нарушая технику пожарной безопасности.

Визит в один из сертифицированных центров на 5 километре Балаклавского шоссе во время рейда нарушений не выявил. Продавцы предоставили на товар сертификаты соответствия и инструкции завода-изготовителя на русском языке. Инспектор убедился, что в магазине есть огнетушитель и попросил сообщать покупателям о том, на каком расстоянии можно безопасно использовать пиротехнику.

«Они все указаны у нас на корпусах либо в паспортах завода-изготовителя к каждому пиротехническому изделию. В среднем расстояния, которые должны применяться у нас, не менее 50 метров от зданий, сооружений, строений, деревьев, в том числе, линий электропередачи», – рассказал журналистам государственный инспектор г. Севастополя по пожарному надзору, старший инженер отдела главного управления МЧС России по г. Севастополю Сергей Шведовченко.

На этой неделе МЧС вместе с полицией проведёт рейды, чтобы выявить места, где пиротехнику продают нелегально или без сертификатов. Сообщить о таких фактах можно по телефону 65-55-10. Нарушителям грозят штрафы от 3 до 200 тысяч рублей.

Источник: Вести.Севастополь

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