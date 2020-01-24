Штурманы ВМФ готовятся отметить профессиональный праздник

Завтра свой профессиональный праздник отметят штурманы ВМФ. Они прокладывают курс кораблей и судов, следят за исправной работой навигационных приборов.

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Авария в Чёрном море. Загорелся танкер. На место происшествия отправляется корабль Черноморского флота. Виртуальная задача требует реальных действий. Десятки самых разных ситуаций на этом штурманском тренажере создаются ежедневно.

«Волнение моря, облаков, дождь, снег, все эти моменты можно сделать на этом тренажере. Без прохождения тренировки на данном тренажёре, личный состав военнослужащих и гражданских не допускается к выходу в открытое море и к ходовым испытаниям», – рассказывает старший инструктор учебно-тренировочного комплекса по подготовке боевых расчётов и смен Станислав Цибульский.

Сложные метеоусловия, штормы, аварии. У некогда главного штурмана черноморского флота Вячеслава Мальцева – сотни таких историй и тысячи морских миль за плечами. С особым волнением и улыбкой на лице вспоминает свою первую задачу во время службы на сторожевом корабле «Пытливый».

«Этот корабль был на севере, проходил испытания, сейчас уже можно и открыто сказать. Неакустическая станция для поиска подводных лодок, конечно это новая техника и без подготовки, так потребовалось, дали команду следовать в Севастополь», – вспоминает капитан 1 ранга запаса Вячеслав Мальцев.

Шестибальный шторм, проблемы с обеспечением. Но задачу экипаж выполнил, а Мальцев в Севастополе остался навсегда.

Сергей Дмитриев штурман фрегата “Адмирал Макаров” уверен: самое яркое его воспоминание и самая важная задача еще впереди. Незнакомые участки, узкие и загруженные проливы – далеко не самая сложная часть профессии.

«Длительный отрыв от семьи, от дома, в моральном плане это всё тяжело», – рассказывает командир электронавигационной группы фрегата «Адмирал Макаров» Сергей Дмитриев.

В работе помогает современная техника. На одном приборе показания сразу со всех радаров, местоположение корабля в формате реального времени. Но главная помощница навсегда – бумажная карта. Все данные переносят на нее, какой бы быстрой и точной не была техника.

На бумаге прокладывают свои маршруты и участники конкурса штурманов в Черноморском высшем военно-морском училище.

«Снос ветром, снос течением, нужно определить точно свое место в море по радиолокационным ориентирам, с определенной заданной точностью», – рассказал командир ракетной батареи фрегата «Адмирал Макаров» Александр Земсков.

У каждого есть свой маршрут и своя задача. На выполнение которой дают полтора часа. Победит тот, кто учтет все факторы и проложит самый точный маршрут. Участвуют 40 человек: курсанты, студенты, выпускники всех военно-морских вузов. Будущие штурманы гражданского и военно-морского флотов.

«Тактическое маневрирование, применение оружия – то есть военный штурман, он всю подготовку гражданского штурмана знает, но еще совершенствуется и по военным вопросам, у гражданского штурмана свои особенности: это вопросы по размещению грузов, и коммерческим элементам, которые отдельно изучаются, военным они без необходимости» – отметил начальник кафедры кораблевождения Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова Геннадий Худяков.

На олимпиаде все в равных условиях. Проводить конкурс в преддверии дня штурмана уже стало традицией.

Еще 20 лет назад День штурмана ВМФ отмечался в нашей стране два раза в год: в дни весеннего и осеннего равноденствий. Именно в это время можно было без специальных инструментов и приборов определить стороны света – солнце всходило строго на востоке, а заходило на западе. Но в 1997 году Главнокомандующий ВМФ России установил новую дату празднования – 25 января.

Именно в этот день в 1701 году, Петр Первый своим указом основал первую школу штурманов. Триста лет назад на линейном корабле только восемь магнитных компасов и десять песочных часов разной продолжительности: от полминуты до получаса. Только с помощью этих приборов штурманы прокладывали курс, определяли пройденное расстояние. Сегодня это история, о которой будущим морякам в Севастополе рассказывают на первых же жизни уроках.

«Перед нами стоит задача – прокладка маршрута из Севастопольского порта по западному побережью Черного моря и обратно, в Севастополь», – поделился курсант Севастопольской детской морской флотилии Кирилл Щермин.

Судоводителей в городе готовят в трёх вузах. В университете имени Ушакова каждый день английский язык – именно на нем «общаются» все приборы, история, физика.

«Навигация и лоция, теория устройства судна – все взаимосвязано, огромное количество мелочей, на которых можно как-то попасться. Ошибки могут привести к потере человеческих жизней», – говорит курсант филиала государственного морского университета им. Ф.Ф. Ушакова в г. Севастополе Родион Деревянко.

И только те, кто усвоил этот, пожалуй, самый важный урок, допущены к первому выходу в море. Пока лишь виртуальному. Не допустить ни одного навигационного происшествия – сначала эту задачу нужно научиться выполнять там, где ошибку еще можно допустить. И только затем вести по морским просторам уже реальный корабль.

Алёна Давыдова, Александр Соловьёв, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь