Эвакуация машин в Севастополе станет дороже

Парковка легковой машины в неположенном месте станет дороже. Департамент городского хозяйства утвердил новые тарифы на эвакуацию и хранение автотранспорта. Они вступят в силу с 1 января следующего года.

Стоимость перемещения транспортного средства категорий А и Б, а также прицепов и бочек на колёсах установлена в размере 3-х тысяч ста сорока рублей за единицу. В текущем году она составляет три тысячи 60 рублей.

Принудительная эвакуация автомобиля массой больше 3,5 тонн дешевеет почти на 600 рублей – до 25 тысяч 165 рублей. Стоимость нахождения транспортного средства на штрафстоянке немного, но вырастет. Мопеды, мотоциклы, прицепы и бочки – 25 рублей в час. Автомобили массой до 3,5 тонн – 50 рублей. Грузовики, автобусы, крупногабаритные легковые машины – 100 рублей в час.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь