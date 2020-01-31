Экипажи «Адмирала Григоровича» и «Новочеркасска» отработали защиту от подводных диверсантов

В акватории Чёрного моря экипажи кораблей провели учение по борьбе за живучесть, выполнили стрельбы по береговой и воздушной целям, отработали действия по защите от подводных диверсантов при стоянке на незащищённом рейде. В тренировке по противовоздушной обороне приняли участие ПВО и самолёты Су-24м Морской авиации, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

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