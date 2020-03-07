Экипажи кораблей Черноморского флота проверили на живучесть

В пунктах базирования кораблей Черноморского флота проведены учения по борьбе за живучесть, целью которых стало развитие навыков экипажей поддерживать боеспособность кораблей в аварийных ситуациях. Об этом сообщает отдела информационного обеспечения ЧФ.

На кораблях ЧФ прошли учения по тушению пожара и ликвидации пробоины.

Военнослужащие отработали порядок действий при пожаре в корабельных помещениях, и устранили течь в корпусе корабля. В процессе моряки сдали нормативы по надеванию экипировки аварийно-спасательной группы и герметизации горящего отсека.

Такие занятия экипажи проводят постоянно. Тренируются как на специальных учебных комплексах, так и непосредственно на кораблях, с фактическим поступлением заборной воды и тушением реальных возгораний.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта Министерства Обороны РФ

Источник: Вести.Севастополь