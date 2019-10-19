Экипаж «Василия Быкова» увидит реконструкцию Наваринского сражения

19 октября 2019     7
Экипаж «Василия Быкова» увидит реконструкцию Наваринского сражения

Сегодня патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» пришел в греческий порт Пилос, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 192-й годовщине Наваринского морского сражения, сообщает пресс-служба флота.

20 октября 1827 года в Наваринской бухте произошло морское сражение. С одной стороны в нем участвовали объединенные эскадры России, Англии и Франции, с другой –  флот Османской империи. Победа союзников позволила туркам-османам не захватить остров Пилос и еще несколько греческих островов и вызвала настоящий подъем борьбы греков за свою независимость.

В Греции помнят это решающее сражение, поэтому сегодня там будут торжественно подняты флаги Греции, России, Великобритании и Франции. На торжества приглашены  представители стран-победителей того боя.

Во второй половине дня корабль «Василий Быков» откроют для посещения жителями и гостями Пилоса, а представители экипажа посетят остров Сфактирия, где в сопровождении роты почётного караула возложат венок к могиле русских моряков, погибших в сражении.

В завершении первого дня пребывания в Греции российские моряки с борта своего корабля станут зрителями исторической реконструкции Наваринского сражения, которая пройдёт в акватории бухты.

В порту Пилоса «Василий Быков» пробудет до 22 октября.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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