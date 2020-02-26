Экипаж вертолёта-разведчика Ка-31Р отработал полеты с палубы фрегата

Порядка 20 взлётов и посадок на палубу корабля «Адмирал Макаров» совершил вертолет-разведчик Ка-31Р из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота. Отработка навыков экипажа прошла в акватории Чёрного моря.
Взлёты и посадки на палубу совершались, когда корабль шел и когда стоял на якоре. Также экипаж Ка-31Р отработал взаимодействие с личным составом разведывательного поста фрегата по обмену разведданными.Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта 3mv.ru
Источник: Вести.Севастополь