Экипаж вертолёта-разведчика Ка-31Р отработал полеты с палубы фрегата

Взлёты и посадки на палубу совершались, когда корабль шел и когда стоял на якоре. Также экипаж Ка-31Р отработал взаимодействие с личным составом разведывательного поста фрегата по обмену разведданными.

Порядка 20 взлётов и посадок на палубу корабля «Адмирал Макаров» совершил вертолет-разведчик Ка-31Р из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота. Отработка навыков экипажа прошла в акватории Чёрного моря.

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