Экипаж корабля «Саратов» поддержал присвоение городу Саратову почетного звания

21 февраля 2020     15
Экипаж корабля «Саратов» поддержал присвоение городу Саратову почетного звания

Экипаж большого десантного корабля “Саратов” поддержал инициативу Государственной Думы присвоить одноимённому городу на Волге почётное звание “город трудовой доблести”. Моряки собрали подписи и отправили в областную администрацию.

Хоть и недружно, но зато искренне второклассники первой гимназии поздравляют экипаж большого десантного корабля “Саратов” с Днём защитника Отечества.

К этому мероприятию обе стороны готовились месяц: пока дети рисовали поздравительные открытки экипажу, офицеры службы защиты государственной тайны согласовывали документы, чтобы пропустить целый класс на территорию воинской части.

«У нас просто очень активная учительница, Анна Васильевна, она всегда нас водит на какие-то экскурсии, чтобы мы больше знали», – говорит Ариана Рустамова, ученица 1 гимназии.

«Мне понравилось, что корабль вместительный, в нём много места, в отличие от военных кораблей», – поделился своими наблюдениями Константин Краснов, ученик 1 гимназии.

Школьник подметил крайне интересную деталь: действительно, проект этого корабля изначально разрабатывали для торгового флота. Но в середине ХХ века военно-морскому флоту потребовались новые суда для доставки десанта и техники. Поэтому за основу взяли разработки корпуса сухогруза и добавили мощные двигатели. Большой десантный корабль прежде носил имя “Воронежский комсомолец”, но после раздела флота в 90-х связи со столицей Черноземья были утеряны. Несколько лет БДК стоял на консервации, в 2000-х его вернули в строй и назвали “Саратов”.

Экипаж обсуждает новость, которая косвенно, но всё же касается их корабля. Госдума во втором чтении приняла законопроект о новом почётном звании “Город трудовой доблести”, которое присвоят нескольким городам.

«Я сам родился в замечательном городе Саратове, отучился там в школе. После окончания школы поступил в Калининградский военно-морской институт. Считаю, что город Саратов достоин присвоения такого почётного звания», – говорит Юрий Павлов, командир зенитно-артиллерийской батареи БДК “Саратов”.

Инициативу дружно поддержал весь экипаж.

«Противящихся данному вопросу людей не было, все согласились, поддержали данную инициативу. Были собраны подписи и направлены в адрес муниципального образования города Саратов», – рассказал Даниил Морозов, заместитель командира по военно-политической работе БДК “Саратов”.

После этого об истории корабля и том, как на нём устроены быт и служба, жителям Поволжья показали наши коллеги из ГТРК “Саратов”. В этом году БДК отметит юбилей – 55 лет. В силу возраста долгое время он стоял в сухом доке судоремонтного завода.

После трёх лет ремонта и замены главных двигателей БДК “Саратов” теперь один из самых активно используемых кораблей Черноморского флота. В январе экипаж участвовал в стратегических стрельбах совместно с Северным флотом, а летом начнёт готовиться к учениям «Кавказ 2020».

Ростислав Колмагоров, Александр Соловьёв, Анастастия Пипенко

Источник: Вести.Севастополь

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