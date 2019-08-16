Экипаж подводной лодки «Ростов-на-Дону» тренируется выходить через торпедный аппарат

Эвакуация через торпедный аппарат – основной способ спасения из подводной лодки, лежащей на грунте. Он требует от моряков не только хорошей физической формы, но и соответствующего уровня психологической подготовки, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота. Чтобы выйти через торпедный отсек, подводник должен надеть спасательное снаряжение и индивидуальный дыхательный аппарат.

Во время сдачи нормативов на учебно-тренировочном комплексе подводников экипаж лодки «Ростов-на-Дону» проводит такие тренировки. Это обязательный элемент курса боевой подготовки перед выходом в море.

А на втором этапе в бассейне УТК военнослужащие провели тренировку по экипировке в спасательный костюм и посадке в надувной спасательный плот ПСН-10.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь