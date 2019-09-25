Экипаж подводной лодки спасают на учениях в районе Любимовки

25 сентября 2019     13
Экипаж подводной лодки спасают на учениях в районе Любимовки

По легенде, на морском полигоне в районе посёлка Любимовка подводная лодка получила условные повреждения, а несколько членов её экипажа – ранения. Самостоятельно субмарина не может выйти на поверхность, требуется эвакуация пострадавших.

Для этого в район направились суда черноморского флота. Тральщик «Турбинист» и малый противолодочный корабль «Муромец» прикрывают район. В акватории работают поисково-спасательные силы Черноморского флота, сообщает с места событий съёмочная группа «Вести – Севастополь». Вертолёт Ка-27ПЛ при помощи гидролокатора обнаружил место залегания субмарины и эти координаты сообщил на судно «Коммуна».

Старейшее спасательное судно флота на борту несёт глубоководный аппарат АС-28. Он раскрашен в контрастные цвета для того, чтобы быть максимально заметным даже на большой глубине. Его экипаж пристыковывается к спасательному люку субмарины, поднимает на борт подводников и эвакуирует их с условно аварийного корабля. Уже на поверхности морякам оказывают помощь.

После самого сложного элемента учений, спасения на глубине, подводная лодка своим ходом покидает район тренировки.

Ростислав Колмагоров, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь

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