Экологическая акция "Стражи земли" прошла в Севастополе

“Стражи земли” – такое название получила экологическая акция российского движения школьников. Она приурочена ко всемирному дню охраны окружающей среды. Главная задача детей – привлечь внимание к проблеме. Для этого эко-отряд российского движения школьников выбрал объект охраны – это хора Херсонеса, находящаяся в районе Столетовского проспекта

25-ая усадьба построена еще в IV веке до нашей эры. Сейчас школьники регулярно убирают на этой территории мусор. А также установили там специальную табличку.

«На табличке написано письмо, что сказала бы сейчас людям усадьба, что она хочет стать античным парком, в котором можно отдыхать, но она страдает от загрязнения и просит, чтобы ей помогли», – сказал Петр Денисов, участник экологического отряда российского движения школьников. «Это не просто пустыри. Это наша история, наши корни. Здесь интересно и проводить лекции, здесь интересно проводить время. Поэтому, наша цель представить вот эти усадьбы как парки, как места для отдыха, места для обучения, образования», – сказала Ольга Глухова, руководитель общественной организации “Севпарки”.

“Севпарки” уже на протяжении двух лет занимаются развитием хоры Херсонеса. В планах общественной организации благоустроить эту усадьбу и другие парки велосипедными и пешеходными маршрутами. И сделать из них скверы в античном стиле.

Источник: Вести Севастополя