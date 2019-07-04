Экспедиция РГО исследует античный полис Акра рядом с Керчью

Уже шестой год в июле Русское географическое общество ведет исследовательские работы на берегу Керченского пролива – там, где располагался античный полис Акра, входивший в Боспорское царство. Он считается родиной легендарного героя Ахилла.

За это время удалось обнаружить немало уникальных исторических артефактов, которые создают представление о культуре и быте людей того времени. Это и остатки фортификационных построек, и развалы камней, предположительно оставшиеся от размытых кладок, и фрагменты керамики. Так под водой были найдены остатки дома состоятельного жителя Акры первой половины IV века до н.э. А неподалёку от этого строения археологи нашли фрагмент колонны, золотую серьгу пантикапейской работы с изображением львиной головы и пряслице с надписью, сообщает сайт РГО.

Город был основан выходцами из Нимфея или Пантикапея (современная Керчь) в конце VI века до н.э. и входил в состав Боспорского царства. Берег опускался, и большая часть города скрылась под водой, практически не утратив своей целостности. Самые поздние постройки появились в III веке до н.э. Это придаёт Акре особую ценность для подводной археологии. По оценкам экспертов, подобные массивы существуют только в Средиземном, Эгейском морях и у берегов Северной Африки.

Уже есть идеи создать рядом с Акрой научно-исследовательскую базу, которая могла бы действовать круглый год и обеспечивать сохранность археологических памятников. Создание такой базы со временем позволит превратить Акру в экскурсионный объект – центр подводного туризма.

Каждый год РГО устраивает отбор среди волонтеров, победители которого допускаются к подводным работам. Добровольцы также посещают лекции ученых и экскурсии.

Фото Русского географического общества

Источник: Вести.Севастополь