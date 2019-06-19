Эксперимент: как работает мобильное приложение для транспорта

19 июня 2019     14
Эксперимент: как работает мобильное приложение для транспорта

100 остановок общественного транспорта города в порядке эксперимента оборудовали схемами движения. На плакате два матричных штрих-кода. Если перейти по одному из них – можно скачать себе на телефон или планшет карту маршрутов в электронном виде.

Разобраться в схеме можно по легенде карты. Отмечены основные достопримечательности, магазины, вузы, пляжи. Пиктограммы указывают и на то, что некоторые маршруты работают только летом.

«И эта схема будет интерактивная. Ведётся работа – это будут подсвеченные маршруты, чтобы человек мог понять, откуда куда можно доехать и дальнейшие точки пересечения», – говорит Виталий Круковский, заместитель генерального директора интернет-провайдера.

Если отсканировать второй QR код, можно узнать, на какой остановке мы находимся, какие здесь проходят автобусы, троллейбусы. Правда, прогноз нельзя назвать исчерпывающе точным. 

Ещё одна ссылка на плакате ведёт на веб-сайт, где можно в реальном времени посмотреть, где находится тот или иной автобус и троллейбус.

Ростислав Колмагоров, Михаил Шурмель, Андрей Асташев

Источник: Вести.Севастополь

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