Экспертиза одобрила проект нового здания для театра танца в Севастополе

Проект строительства нового здания Скевастопольского академического театра танца имени А.В. Елизарова одобрен Главгосэкспертизой России, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.
Строительство пройдет в рамках федеральной целевой программы.
«Новое здание театра танца будет построено в Гагаринском районе Севастополя на улице Руднева», – говорится в сообщении.
Здание будет пятиэтажным, в нем разместится зрительный зал на 750 мест, сцена с боковыми карманами и репетиционный зал. В помещении создадут необходимые условия для перемещения посетителей с ограниченными физическими возможностями. На территории театра будет расположен подземный паркинг.
фото: karta-krym.com
Источник: Вести Севастополя