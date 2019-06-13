Экспертиза одобрила проект нового здания для театра танца в Севастополе

Здание будет пятиэтажным, в нем разместится зрительный зал на 750 мест, сцена с боковыми карманами и репетиционный зал. В помещении создадут необходимые условия для перемещения посетителей с ограниченными физическими возможностями. На территории театра будет расположен подземный паркинг.

«Новое здание театра танца будет построено в Гагаринском районе Севастополя на улице Руднева», – говорится в сообщении.

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