Экспертиза одобрила проект нового здания для театра танца в Севастополе

13 июня 2019     20
Экспертиза одобрила проект нового здания для театра танца в Севастополе

Проект строительства нового здания Скевастопольского академического театра танца имени А.В. Елизарова одобрен Главгосэкспертизой России, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

Строительство пройдет в рамках федеральной целевой программы.

«Новое здание театра танца будет построено в Гагаринском районе Севастополя на улице Руднева», – говорится в сообщении.

Здание будет пятиэтажным, в нем разместится зрительный зал на 750 мест, сцена с боковыми карманами и репетиционный зал. В помещении создадут  необходимые условия для перемещения посетителей с ограниченными физическими возможностями. На территории театра будет расположен подземный паркинг.

фото: karta-krym.com

Источник: Вести Севастополя

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