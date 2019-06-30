Эксперты ищут причины большого числа ДТП на трассе "Таврида"

Федеральная трасса “Таврида” построена почти на 65%. К концу следующего года она должна стать удобной 4-полосной магистралью. Но почему уже сейчас некоторые водители называют её очень опасной и предпочитают пользоваться старой трассой Керчь-Симферополь?

Как следует из статистики крымской Госавтоинспекции, за 5 месяцев этого года на участке от Керчи до Симферополя произошло 63 ДТП. 19 погибших, 105 травмированных. Для сравнения, на старой дороге между этими городами за то же время – 23 происшествия. Погибли четверо. Травмы получили 48 человек.

Почему такая разница? Во-первых, новая трасса популярна. С января по ней уже можно пересечь полуостров. И многие, въезжая по Крымскому мосту, выбирают её.

Пропускная способность старой дороги Керчь-Симферополь небольшая: она часто стоит в пробках. А когда будет запущено движение по всем 4 полосам трассы «Таврида», в сутки здесь смогут проехать до 40 тысяч автомобилей. Это столько же, сколько и по Крымскому мосту. Но пока новая дорога, скорее, напоминает бутылочное горлышко с ограниченной пропускной способностью.

«Две полосы в 190 километров – по одной в каждую сторону. Заторы на “Тавриде” образуются только в случае возникновения ДТП, которые препятствует движению транспорта», – говорит Григорий Назаров, пресс-секретарь строительного управления компании “ВАД” в Крыму (г.Симферополь).

Разрешенная скорость сейчас всего 60 километров в час. Рядом идет стройка ещё двух полос. Но стационарной фотофиксации нарушений на трассе нет. За безопасностью следят 10 нарядов Госавтоинспекции.

«Среди причин ДТП стоит выделить выезд водителей на полосу встречного движения и нарушение правил обгона, несоблюдение очерёдности проезда, несоблюдение бокового интервала, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, неправильный выбор дистанции», – комментирует тревожную статистику официальный представитель МВД по республике Крым (г.Симферополь) Ольга Кондрашова

Водители обращают внимание и на другие причины. На трассе “Таврида” пока нет обочин и заправок. Машины, у которых кончилось топливо, тоже могут спровоцировать столкновение и заторы.

Не хватает и площадок, где водитель может остановиться на отдых или переночевать. Вдоль трассы их всего 6. К концу следующего года должно быть 16. Тогда же начнётся полноценное движение по всем полосам “Тавриды”. И будут закрыты пересекающие её временные дороги, что ведут к крымским сёлам.

Но всё это лишь дополнительные меры безопасности. Главный принцип, как и на любой дороге – чем выше скорость, тем меньше у водителя времени принять верное решение в экстремальной ситуации. Для трассы “Таврида” лимит скорости после запуска полноценного движения определен – 90 километров в час. И остается надеяться, что в будущем эта стратегическая для полуострова дорога будет ассоциироваться только с комфортом и безопасностью.

Олег Смирнов, Антон Терешкин, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь