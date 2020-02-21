Эксперт рассказал, в какие сроки должны ликвидировать коммунальные аварии

21 февраля 2020     14
Эксперт рассказал, в какие сроки должны ликвидировать коммунальные аварии

Представьте такую ситуацию: вашу квартиру затопили соседи сверху, управляющая компания отключила холодное водоснабжение. Но собственника квартиры, в которой произошла авария уже несколько дней нет дома и ремонтные работы не производятся. Что необходимо предпринять в таком случае, рассказал гость Вести ФМ начальник надзорного управления Главного управления государственного жилищного надзора Севастополя Сергей Чалков.

«Я очень прошу собственников многоквартирного дома обращаться в управляющую компанию и требовать с помощью акта зафиксировать время, начиная с которого они перестали получать услугу. Только тогда в дальнейшем вам смогут сделать перерасчёт. В случае отказа управляющей компании в составлении акта, документ необходимо составить жильцам вместе с соседями», – рекомендует Чалков.

Начальник надзорного управления отметил, что существуют нормы на поставки ресурсов в случае аварийной ситуации в сетях централизованного инженерно-технического обеспечения. Например, холодное водоснабжение может отсутствовать восемь часов суммарно в течении месяца и четыре часа единовременно.

Кроме того, Сергей Чалков подчеркнул, что попасть в квартиру, где произошла авария можно только вместе с её собственником или, в случае его отсутствия, по решению суда.

«Уважаемые собственники квартир многоквартирного дома, помните, что вы тоже можете попасть в ситуацию, в которой сами будете виновником технологической проблемы. Возобновите актуальные сведения о себе в абонентском отделе управляющей компании, в частности, номер своего телефона», – советует гость.

Сергей Чалков напомнил, что собственник несёт ответственность не только за внутриквартирное имущество, но также и за порчу имущества соседей.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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