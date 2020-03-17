Эксперт рассказал о роли России в сирийском кризисе

Россия продолжает поддерживать законное правительство Сирии в борьбе с международным терроризмом. Победа над основными силами террористов имеет огромное значение не только для самого Дамаска, но и для всех остальных стран мира, подчеркнул в интервью Вести ФМ доцент кафедры политологии и международных отношений Севастопольского государственного университета Аммар Канах.

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«Было необходимо уничтожить ядро терроризма именно там, и не дать ему распространиться. Если разобраться, мы, между прочим, обеспечивали даже безопасность европейской системы от этих террористических организаций, которые были созданы не как религиозные организации, а как политический инструмент», – выразил мнение Канах.

По словам политолога, за ширмой «арабской весны» стоят США, которые сегодня ведут информационную войну, направленную в первую очередь на молодое поколение.

«Идёт процесс активизации информационных инструментов, это было всё использовано, чтобы подыгрывать молодежи. Призывают: «Давайте меняйте власть!», и, как мы видели в Грузии и на Украине, два раза это произошло, о последствиях народ не думает», – пояснил эксперт.

Тем не менее, влияние Америки на Ближнем Востоке ослабевает, считает Аммар Канах. Он уверен, что в этих условиях начал реализовываться, так называемый «османский проект», который усилил роль Турции в регионе.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь