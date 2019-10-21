Экспресс может соединить Севастополь и аэропорт Симферополя

Ранее глава республики Сергей Аксёнов предложил связать все крупные курорты Крыма с аэропортом Симферополя железнодорожным сообщением.

«В части железнодорожного сообщения мастер-планом развития аэропорта предусмотрена возможность размещения железнодорожной станции в непосредственной близости от нового терминала», – уточнили в воздушной гавани.

В администрации симферопольского аэропорта РИА Новости ответили, что готовы поддержать инициативу.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил о возможности запуска экспресса с железнодорожного вокзала Севастополя в международный аэропорт. Этот вариант рассматривается в качестве альтернативы развитию аэропорта «Бельбек».

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