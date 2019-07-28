Экс-глава администрации Ленинского района Крыма задержана за взятку

На Светлану Иванову было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК России – получение должностным лицом взятки в крупном размере, передает Крыминформ со ссылкой на УМВД по Крыму.

Оперативники зафиксировали передачу женщине 189 тысяч рублей. Эти деньги в качестве «благодарности» за покровительство при проведении ремонтных работ передал директор компании, работающей на территории Ленинского района.

То, что экс-глава администрации вымогала взятки, стало известно в ходе антикоррупционной проверки. И 15 июля глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил Светлану Иванову покинуть пост: «Я внимательно изучил материалы по делу главы администрации Ленинского района Светланы Ивановой, предоставленные мне комитетом по противодействию коррупции Республики Крым, который входит в состав Совета министров. Считаю, что у меня есть все основания для выражения недоверия главе администрации. Она написала заявление об отставке».

И на следующий день депутаты районного совета эту отставку утвердили. После того, как Светлана Иванова ушла из администрации, на свободе она оставалась совсем недолго.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь