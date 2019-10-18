Экс-директору департамента архитектуры Севастополя предъявлено обвинение

18 октября 2019     16
Экс-директору департамента архитектуры Севастополя предъявлено обвинение

Его подозревают в незаконной выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию второй и шестой очередей здания по Фиолентовскому шоссе,134.

Обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено директору департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александру Моложавенко, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю. Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки.

Управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Крыму и Севастополю установлено, что обвиняемый знал о том, что основания для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию второй и шестой очередей строительства по адресу: Фиолентовское шоссе, 134, отсутствуют. Застройщик ООО «Порфир» не выполнило условия подключения объекта к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, документацию на технические условия присоединения к инженерным коммуникациям не предоставило. Несмотря на это, директор департамента незаконно выдал разрешения в феврале и марте 2019 года.

Директор департамента был задержан оперативниками УЭБиПК УМВД Севастополя накануне. Следствие продолжается.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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