Экс-заместитель старшего судебного пристава подозревается в подлоге

16 июля 2019     20
Экс-заместитель старшего судебного пристава подозревается в подлоге

Перед судом предстанет бывший заместитель старшего судебного пристава отдела судебных приставов по Гагаринскому району УФССП России по Севастополю. Она обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила пресс-служба прокуратуры города во вторник.

По версии следствия, обвиняемая внесла в информационную систему Федеральной службы судебных приставов  заведомо ложные уведомления от имени 8 должников. В них сообщалось о погашении задолженности по исполнительным документам. Незаконные постановления о прекращении исполнительных производств злоумышленница подписала своей электронной цифровой подписью.

Уголовное дело направлено в суд Гагаринского района.

Источник: Вести.Севастополь

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