Экс-заместитель старшего судебного пристава подозревается в подлоге

Перед судом предстанет бывший заместитель старшего судебного пристава отдела судебных приставов по Гагаринскому району УФССП России по Севастополю. Она обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила пресс-служба прокуратуры города во вторник.

По версии следствия, обвиняемая внесла в информационную систему Федеральной службы судебных приставов заведомо ложные уведомления от имени 8 должников. В них сообщалось о погашении задолженности по исполнительным документам. Незаконные постановления о прекращении исполнительных производств злоумышленница подписала своей электронной цифровой подписью.

Уголовное дело направлено в суд Гагаринского района.

Источник: Вести.Севастополь