Экс-начальника ГУ МЧС по Севастополю подозревают в превышении должностных полномочий

21 ноября 2019     21
Экс-начальника ГУ МЧС по Севастополю подозревают в превышении должностных полномочий

На бывшего начальника Главного управления МЧС по Севастополю Следственный комитет возбудил уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и причинении ущерба ведомству на 3,2 млн рублей.

Как установили следователи, в мае 2016 года действующий на тот момент начальник ГУ МЧС заключил с научно-производственным центром госконтракт на оснащение специализированного класса подготовки должностных лиц и населения в области гражданской обороны и защиты от ЧС в Севастополе. В сообщении пресс-службы ГСУ СКР имя подозреваемого не сообщается, но нетрудно понять, что в 2016 году на этой должности работал Сергей Клименко. 

Свои обязательства по контракту подрядчик не выполнил в полном объеме, но тем не менее начальник ГУ МЧС работу принял и подписал подложный акт выполненных работ и другие документы, по которым были перечислены деньги на расчетный счет подрядчика. Сумма ущерба составила 3,2 млн рублей.

Этот факт был выявлен УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и Главным управлением собственной безопасности МЧС России. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, сообщила пресс-секретарь ГСУ СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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