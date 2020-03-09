Эстафета Победы прибыла в Крым

9 марта 2020     9
Эстафета Победы прибыла в Крым

Символ «Эстафеты» – макет пограничного столба с георгиевской лентой – сегодня доставлен в Крым из Москвы. Эстафету Победы утром торжественно встретили в аэропорту.

Сегодня в 13 часов в Гагаринском парке в Симферополе в рамках «Эстафеты Победы» выступят народные ансамбли, будет организована выставка вооружения и техники, также будет работать полевая кухня.

«Эстафету Победы» организовала Пограничная служба ФСБ России. Она охватит приграничные регионы страны, а также пройдет на территории бывших республик СССР. Свое желание присоединиться к акции выразили Азербайджан, Армения, Республика Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия и Южная Осетия. Таким образом эстафета пройдет по 9 странам, и в общей сложности ее маршрут составит более 60 тысяч км. 

Маршрут движения по городам полуострова следующий:

10 марта – г. Джанкой,                           

11 марта – г. Армянск,

12 марта – поселок Черноморское,                         

13 марта – г. Евпатория,

14 марта – г. Бахчисарай,                          

15 марта – г. Севастополь,

16 марта – г. Феодосия,                           

17 марта – г. Керчь.

Эстафета завершится 28 мая на Поклонной горе в Москве.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе потушен пожар в магазине стройматериалов
В Севастополе потушен пожар в магазине стройматериалов

Утром 9 марта в Гагаринском районе загорелся магазин стройматериалов. Из-за ветра возникла угроза распространения огня на соседний жилой дом, а …


Эстафета Победы прибыла в Крым
Эстафета Победы прибыла в Крым

Символ «Эстафеты» – макет пограничного столба с георгиевской лентой – сегодня доставлен в Крым из Москвы. Эстафету Победы утром торжественно …


В Германии число заразившихся COVID-19 превысило 1000
В Германии число заразившихся COVID-19 превысило 1000

12:05 Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии достигло 1112. РИА Новости Как сообщает ТАСС со ссылкой на Научно-исследовательский институт …


Несыгранная оборона, зависимое нападение и травмы: почему матч со «Спартаком» — проверка на прочность для «Краснодара»
Несыгранная оборона, зависимое нападение и травмы: почему матч со «Спартаком» — проверка на прочность для «Краснодара»

К выездному матчу со «Спартаком» в 21-м туре РПЛ «Краснодар» подходит с серьёзными кадровыми проблемами. В частности, пропустят игру два …


Названы сроки окончания распространения коронавируса в мире
Названы сроки окончания распространения коронавируса в мире

Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня. Об этом в понедельник, 9 марта, со ссылкой на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты