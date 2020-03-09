Эстафета Победы прибыла в Крым

Символ «Эстафеты» – макет пограничного столба с георгиевской лентой – сегодня доставлен в Крым из Москвы. Эстафету Победы утром торжественно встретили в аэропорту.

Сегодня в 13 часов в Гагаринском парке в Симферополе в рамках «Эстафеты Победы» выступят народные ансамбли, будет организована выставка вооружения и техники, также будет работать полевая кухня.

«Эстафету Победы» организовала Пограничная служба ФСБ России. Она охватит приграничные регионы страны, а также пройдет на территории бывших республик СССР. Свое желание присоединиться к акции выразили Азербайджан, Армения, Республика Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия и Южная Осетия. Таким образом эстафета пройдет по 9 странам, и в общей сложности ее маршрут составит более 60 тысяч км.

Маршрут движения по городам полуострова следующий:

10 марта – г. Джанкой,

11 марта – г. Армянск,

12 марта – поселок Черноморское,

13 марта – г. Евпатория,

14 марта – г. Бахчисарай,

15 марта – г. Севастополь,

16 марта – г. Феодосия,

17 марта – г. Керчь.

Эстафета завершится 28 мая на Поклонной горе в Москве.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь