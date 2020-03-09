Эстафета Победы прибыла в Крым

Символ «Эстафеты» – макет пограничного столба с георгиевской лентой – сегодня доставлен в Крым из Москвы. Эстафету Победы утром торжественно встретили в аэропорту.
Сегодня в 13 часов в Гагаринском парке в Симферополе в рамках «Эстафеты Победы» выступят народные ансамбли, будет организована выставка вооружения и техники, также будет работать полевая кухня.
«Эстафету Победы» организовала Пограничная служба ФСБ России. Она охватит приграничные регионы страны, а также пройдет на территории бывших республик СССР. Свое желание присоединиться к акции выразили Азербайджан, Армения, Республика Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия и Южная Осетия. Таким образом эстафета пройдет по 9 странам, и в общей сложности ее маршрут составит более 60 тысяч км.
Маршрут движения по городам полуострова следующий:
10 марта – г. Джанкой,
11 марта – г. Армянск,
12 марта – поселок Черноморское,
13 марта – г. Евпатория,
14 марта – г. Бахчисарай,
15 марта – г. Севастополь,
16 марта – г. Феодосия,
17 марта – г. Керчь.
Эстафета завершится 28 мая на Поклонной горе в Москве.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь