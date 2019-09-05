Этим летом аэропорт Симферополя принял 2,5 млн пассажиров

Пик пассажиропотока пришелся на 10 августа: в этот день аэропорт обслужил более 34 тысяч человек, что стало абсолютным рекордом за последние три года, сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани. В августе в среднем в Симферополе каждый день принимали и отправляли 203 рейса.

Но максимальное количество рейсов пришлось на 29 июля – за сутки было совершено 216 взлетно-посадочных операций.

В целом за лето услугами аэропорта воспользовались 2,48 млн пассажиров. Это на 2% больше, чем было в 2018-ом. В курортный сезон почти втрое увеличивается и количество обслуживаемых грузов – до 250 тонн багажа в сутки.

«Несмотря на завершение календарного лета, трафик сохраняется на высоком уровне. Только 1 сентября в аэропорту Симферополь обслужили более 31 тысячи пассажиров», – сообщил генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин.

А с начала 2019-го аэропорт принял уже 3,73 млн человек, что на 65 тысяч больше, чем за 8 месяцев прошлого года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь