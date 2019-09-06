Этим летом в горах Крыма спасатели помогли 107 туристам

Очередной случай произошел вечером 5 сентября на юго-восточном склоне горы Караул-Оба. Как сообщает пресс-служба МЧС, в 20:15 в службу спасения поступило сообщение о том, что на туристической тропе поселка Новый Свет – поселка Веселое заблудился мужчина 1982 года рождения, приехавший из Ростова-на-Дону. Точное местонахождение его неизвестно.

В предполагаемый район поисков направилась дежурная смена сотрудников Судакского отряда «КРЫМ-СПАС». Уже было совсем темно, когда спасатели обнаружили молодого человека на труднопроходимом участке с сыпучим грунтом. Ему помогли спуститься со склона и доставили в Новый Свет.

С 1 июня по 31 августа крымские спасатели помогли 107 туристам, которые отправились на прогулку в горы и не смогли самостоятельно вернуться назад: кто-то заблудился, другие зашли в труднопроходимый участок и застряли там, третьи получили травмы и не могли передвигаться. Так в 23 случаях спасателям пришлось вызывать для пострадавших скорую помощь.

Для сравнения, за лето 2018 года помощь получили 109 туристов, 14 из которых были травмированы, сообщает РИА Новости Крым. Чаще всего помощь спасателей требовалась на ЮБК, в Бахчисарайском районе и в Судаке.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь