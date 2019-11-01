Этнографический диктант в СевГУ некоторые писали стоя

1 ноября 2019     19
Этнографический диктант в СевГУ некоторые писали стоя

Сегодня жители России пишут этнографический диктант. В Севастополе для этого предоставили 12 площадок, одна из них – в СевГУ. Как передает корреспондент “Вести – Севастополь“, там рассчитывали, что придут 60 человек, а желающих оказалось в три раза больше. Отсутствие сидячих мест людей не смутило, они сказали, что готовы писать диктант стоя. Тем более, что на выполнение заданий дается всего 45 минут.

Тест включает в себя 30 заданий: 20 федеральных вопросов – они общие для всех городов – и 10 региональных. Максимальная сумма баллов – 100. 

Вопросы непростые, несмотря на то, что предлагались варианты ответов. Из общефедеральных, например, были такие:

– В каком месяце отмечается Новый год по еврейскому календарю?

– Какой из языков народов России является рекордсменом по числу букв, их в нем 66?

– Укажите имя русского географа, первого исследователя Тянь-Шаня и организатора первой всеобщей переписи населения Российской империи. 

Региональные вопросы тоже рассчитаны на знание истории и географии региона. Если не знаешь ответа, догадаться трудно. 

– Люди каких национальностей составляли основное население Балаклавы в конце 17-го – начале 20 веков?

– Эти загадочные сооружения встречаются во многих странах Европы. В Севастополе они есть в селе Родниковом. Среди вариантов ответов: лабиринты, дольмены, менгиры, мастабы. 

– Кем по национальности был Эдуард Тотлебен, герой первой обороны Севастополя?

Результаты диктанта будут обработаны к 12 декабря. Участники акции смогут узнать их в личных кабинетах на портале диктанта. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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