Этот июнь стал самым жарким в Крыму за всю историю метеонаблюдений

9 июля 2019     17
Этот июнь стал самым жарким в Крыму за всю историю метеонаблюдений

В степном районе полуострова была зафиксирована температура +35 градусов. Для июня это очень высокая цифра. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил об этом во время видеомоста Москва – Симферополь.

«В Крыму и на Северном Кавказе это был самый жаркий месяц за всю историю инструментальных наблюдений”, – отметил Вильфанд и потом добавил, что не только на юге, но и на большей части территории России первый месяц лета побил температурные рекорды.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото Юрия Югансона

Источник: Вести.Севастополь

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