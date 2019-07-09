Этот июнь стал самым жарким в Крыму за всю историю метеонаблюдений

В степном районе полуострова была зафиксирована температура +35 градусов. Для июня это очень высокая цифра. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил об этом во время видеомоста Москва – Симферополь.

«В Крыму и на Северном Кавказе это был самый жаркий месяц за всю историю инструментальных наблюдений”, – отметил Вильфанд и потом добавил, что не только на юге, но и на большей части территории России первый месяц лета побил температурные рекорды.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото Юрия Югансона

Источник: Вести.Севастополь