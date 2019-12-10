«Это мощный руководитель»: Владимир Константинов рассказал о работе с Лужковым

10 декабря 2019     17
«Это мощный руководитель»: Владимир Константинов рассказал о работе с Лужковым

Глава Крыма Сергей Аксёнов и председатель Госсовета Владимир Константинов выразили соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы. Юрий Лужков умер сегодня в больнице Мюнхена. Ему было 83 года.

Владимир Константинов 4 года, еще до своей карьеры в Верховном Совете Крыма, работал в Москве.

«Мне доводилось встречаться с ним на совещаниях. Я видел тот размах, с которым он работал. Это мощный руководитель. Таких руководителей по пальцам пересчитать», – рассказал сегодня Константинов.

На своих страницах в соцсетях свое отношение к бывшему московскому мэру высказал Сергей Аксенов.

«Юрий Лужков занимал твердую, последовательную и принципиальную позицию в вопросах, связанных со статусом Крыма и правами крымчан, много сделал для поддержки русского движения на полуострове. Мы всегда будем вспоминать об этом с благодарностью. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Юрия Михайловича», – написал глава республики.

Свои соболезнования выразил и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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