Юбилейный автопробег «Архитектура виноделия» завершится в Севастополе

5 сентября 2019     22
Юбилейный автопробег «Архитектура виноделия» завершится в Севастополе

Участники десятого пробега проедут через Краснодарский край и города Крыма.

“Одной из главных целей пробега является развитие винного туризма на юге страны. А среди его участников – более 100 ведущих архитекторов, градостроителей, производителей современных строительных материалов», – приводит Крыминформ слова организаторов – представителей Краснодарского, Севастопольского и Ялтинского отделений Союза архитекторов России”.

Протяжённость маршрута автопробега составит более 500 километров. Колонна стартует 10 сентября с территории Краснодарского края и через Крымский мост прибудет на полуостров. В Крыму участники посетят Новый Свет, Ялту, Севастополь.

Завершится “Архитектура виноделия” в “Херсонесе Таврическом”, посещением виноделен античности и средневековья и современного производства.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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