Юбилей отмечает 31-я дивизия ПВО

6 декабря 2019     21
Юбилей отмечает 31-я дивизия ПВО

31-я дивизия противовоздушной обороны отмечает первый юбилей – пять лет со дня образования.

Во Дворце культуры рыбаков прошло торжественное собрание. С праздником военнослужащих поздравило командование и представители органов власти. Также в этот день подвели итоги работы за год. В 2019-ом военнослужащие этой дивизии участвовали во всеармейском конкурсе по полевой выучке «Ключи от неба», выполняли боевые задачи на полигоне Ашулук, задействовали новые образцы техники и вооружения.

«В настоящий момент 31-ая дивизия ПВО оснащена самыми перспективными образцами вооружения военное техники, которые существуют в мире. И, как один из примеров, сами знаете, даже Турция закупила комплекс С-400 «Триумф», который находится здесь на охране южных рубежей Российской Федерации», – врио командира 31-й дивизии противовоздушной обороны Виктор Шаромов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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