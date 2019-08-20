Юбилей Чебурашки отмечают в «Артеке»

20 августа 2019     17
Юбилей Чебурашки отмечают в «Артеке»

Сегодня самому необычному персонажу советских мультфильмов исполнилось 50 лет. Невиданный зверек с большими ушами появился на свет в 1969 году благодаря художнику «Союзмультфильма» Леониду Шварцману – он работал над его образом три месяца, и уши у Чебурашки увеличивались в процессе работы. А сразу после премьеры мультфильма этот герой словно околдовал всех детей Советского Союза.

«Союзмультфильм» сегодня подарит «Артеку» ростовую куклу Чебурашки. Также воспитанники детского центра станут первыми зрителями нового мультфильма о Чебурашке и крокодиле Гене «Переезд». Мультфильм, сделанный в 3D технологии, представит директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев.

Как сообщает пресс-служба «Артека», это событие пройдет в рамках закрытия III Международного фестиваля «Аниматика». Там будут представлены 6 мультфильмов, которые артековцы создали за эту тематическую смену под руководством аниматоров из Москвы.  

Кадр из мультфильма “Чебурашка и Крокодил Гена”, 1969 год

Источник: Вести.Севастополь

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