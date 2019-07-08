Юлия Чичерина станет хедлайнером фестиваля «Koktebel Jazz Party»

8 июля 2019     10
Юлия Чичерина станет хедлайнером фестиваля «Koktebel Jazz Party»

Организаторы джазового фестиваля в Коктебеле раскрыли имена музыкантов, которые подтвердили свою готовность приехать в Крым. Это певица Юлия Чичерина, группа Billy’s Band из Санкт-Петербурга, московская джаз-фанк группа Snake Steak, cкрипач-импровизатор Феликс Лахути и его коллектив Universalove, квартет К.И.М.М. с участием гитариста Алексея Кузнецова, а также музыканты из США, Японии и Франции.

За три дня – с 23 по 25 августа – в Коктебеле выступят около двух десятков исполнителей джаза. Имена зарубежных гостей оргкомитет фестиваля никогда не сообщает заранее, они будут озвучены в день открытия «Koktebel Jazz Party».

Фото с сайта rblogger.ru

Источник: Вести.Севастополь

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