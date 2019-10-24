Юнга из Ялты готовится к кругосветному плаванию на фрегате «Паллада»

24 октября 2019     13
Юнга из Ялты готовится к кругосветному плаванию на фрегате «Паллада»

Флаг Республики Крым будут поднимать на учебном фрегате «Паллада» во время кругосветного плавания при заходе в порты. Этот флаг глава Крыма Сергей Аксенов вручил юнге ялтинского «Детского морского центра» Илье Виденмееру, который примет участие в кругосветном плавании. Оно посвящено 200-летию открытия Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.

Старт экспедиции назначен на 1 ноября из Владивостока. Учебный фрегат пройдет по маршруту: Владивосток – Апиа (Самоа) – Папеэти (Французская Полинезия) – Вальпараисо (Чили). Это первый этап кругосветки. А из Калининграда в декабре выйдут парусные суда «Седов» и «Крузенштерн», которые тоже присоединятся к экспедиции.

При отходе из порта Владивосток и при заходе в другие порты на фрегате «Паллада» будет торжественно подниматься флаг Республики Крым.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото со страницы С.Аксенова в Фейсбуке

Источник: Вести.Севастополь

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