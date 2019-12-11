Юные балерины Севастополя завоевали награды на всероссийских конкурсах

Сразу две высших награды привезли в Севастополь юные балерины. В Москве студия классического танца «Класс балет», занятия которой проходят во Дворце детско-юношеского творчества, приняла участие сразу в двух конкурсах «Московский танцевальный трофей» и «Танцевальное признание».

Танцовщицы взяли два Гран При. В ежегодном престижном конкурсе «Танцевальное признание» Крымский полуостров представляли семь коллективов, классическую хореографию – только студия из Севастополя. Гала-концерт с её участием состоится 14 декабря в Симферополе.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь