Юные балерины Севастополя завоевали награды на всероссийских конкурсах

11 декабря 2019     20
Юные балерины Севастополя завоевали награды на всероссийских конкурсах

Сразу две высших награды привезли в Севастополь юные балерины. В Москве студия классического танца «Класс балет», занятия которой проходят во Дворце детско-юношеского творчества, приняла участие сразу в двух конкурсах «Московский танцевальный трофей» и «Танцевальное признание».

Танцовщицы взяли два Гран При. В ежегодном престижном конкурсе «Танцевальное признание» Крымский полуостров представляли семь коллективов, классическую хореографию – только студия из Севастополя. Гала-концерт с её участием состоится 14 декабря в Симферополе.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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