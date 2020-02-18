Юные инженеры из Севастополя одержали победу на Чемпионате робототехники

Севастопольские команды стали лучшими на международных соревнованиях по робототехнике.

В Красноярске завершился чемпионат по робототехнике «FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP».

Полторы тысячи талантливых школьников из России, Румынии, Казахстана и Эстонии соревновались в конструкторских умениях. Тема чемпионата этого года – градостроительство. Проекты были связаны с «умной» архитектурой, инфраструктурой и экологичностью городов будущего.

Севастополь представляли две команды. Обе они вернулись домой с победой. Команда детского технопарка «Кванториум» «CRAFTIKI» стала лучшей в номинации «Пытливые умы», а команда «Алмазная дружба» из клуба робототехники «Слобода ДОСААФ» – в «GOOD START AWARD».

Кроме этого, кванторианцы Михаил Зяблов, Владимир Чернявский, Максим Попов одержали победу на межрегиональном хакатоне в Нижнем Новгороде.

Севастопольцы стали победителями в решении задач от АО «Нижегородский завод 70-летия Победы». Распределение конкурсных заданий происходило рандомно. Командам давали 20 минут на обсуждение кейса, а после этого – капитан команды 2 минуты презентовал их концепт и отвечал на вопросы.





Служба информации «Вести – Севастополь» Фото Технопарк “Кванториум”

Источник: Вести.Севастополь