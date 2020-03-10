Юные инспекторы движения призвали севастопольцев к соблюдению ПДД

Школьники, педагоги и сотрудники ГИБДД возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев Великой отечественной войны минутой молчания. Затем организованная колонна детей в сопровождении автоинспекторов прошла по центральным улицам города.

Юные инспекторы Севастополя прошли колонной по центральным улицам города, чтобы торжественным маршем призвать участников дорожного движения к соблюдению правил.

Отряд школьников из добровольной организации, пропагандирующей безопасность движения на дорогах, провели в Севастополе акцию «ЮИД помнит».

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