Юные инспекторы движения призвали севастопольцев к соблюдению ПДД

Отряд школьников из добровольной организации, пропагандирующей безопасность движения на дорогах, провели в Севастополе акцию «ЮИД помнит».
Юные инспекторы Севастополя прошли колонной по центральным улицам города, чтобы торжественным маршем призвать участников дорожного движения к соблюдению правил.
Школьники, педагоги и сотрудники ГИБДД возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев Великой отечественной войны минутой молчания. Затем организованная колонна детей в сопровождении автоинспекторов прошла по центральным улицам города.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь